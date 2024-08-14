Мотта надеется, что Копмейнерс дебютирует за «Ювентус» в первом туре Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта надеется, что полузащитник Тён Копмейнерс успеет дебютировать за команду в первом туре Серии А, где «старая синьора» сыграет против «Комо».

По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» действительно надеется оформить сделку по Копмейнерсу в ближайшее время. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро с учётом бонусов.

В прошлом сезоне Копмейнерс в составе «Аталанты» забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Нидерландский полузащитник помог команде Джан Пьеро Гасперини выиграть Лигу Европы и финишировать на четвёртом месте в Серии А.