«Ювентус» надеется закрыть сделку по Копмейнерсу в ближайшие 2-3 дня

Туринский «Ювентус» хочет поскорее оформить трансфер полузащитника Тёна Копмейнерса из «Аталанты». По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» намерена закрыть сделку в ближайшие 2-3 дня.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заплатит за Копмейнерса 50 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов. Копмейнерс не сыграет за «Аталанту» в сегодняшнем матче против мадридского «Реала» в рамках Суперкубка УЕФА, так как футболист готовится к трансферу в «старую синьору».

Напомним, в прошлом сезоне Копмейнерс отметился 12 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Италии.