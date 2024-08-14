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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Милана» Фонсека назвал игрока, которого клуб намерен подписать

14 Августа 2024 • 04:19 Комментировать
Милан
...
Торино
17.08 21:45

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека открыто назвал трансферную цель клуба.

Португальский специалист не стал скрывать, что «россонери» пытаются оформить трансфер хавбека «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофана.

«Мы хотим видеть в нашей команде полузащитника Юссуфа Фофана, мы знаем это», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Фонсеки.

Известно, что сам 25-летний француз, несмотря на интерес со стороны других клубов, хочет перейти именно в «Милан».

Контракт Фофана с «Монако» истекает следующим летом. Трансферная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

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