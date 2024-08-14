Тренер «Милана» Фонсека назвал игрока, которого клуб намерен подписать

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека открыто назвал трансферную цель клуба.

Португальский специалист не стал скрывать, что «россонери» пытаются оформить трансфер хавбека «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофана.

«Мы хотим видеть в нашей команде полузащитника Юссуфа Фофана, мы знаем это», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Фонсеки.

Известно, что сам 25-летний француз, несмотря на интерес со стороны других клубов, хочет перейти именно в «Милан».

Контракт Фофана с «Монако» истекает следующим летом. Трансферная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.