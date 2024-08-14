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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» сделал предложение по игроку сборной Португалии

14 Августа 2024 • 04:02 Комментировать
Санта-Клара
...
Порту
1 6.30 X 5.00 2 1.45
16.08 19:00

«Ювентус» предпринял попытку подписания вингера «Порту» Франсишку Консейсау.

Туринский клуб предложил «драконам» 5 млн евро плюс ещё 5 млн в виде бонусов за аренду 21-летнего футболиста, также «старая синьора» была готова включить в сделку опцию выкупа за 20 млн евро, сообщает O jogo. «Порту» такие условия не устроили – португальский гранд ответил отказом.

В то же время, по данным итальянского инсайдера Николо Скиры, сам Консейсау заинтересован в переходе в «Ювентус». Ради возможности выступать за «бьянконери» игрок сборной Португалии отказал другому претенденту – немецкому «РБ Лейпцигу».

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