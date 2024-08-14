«Ювентус» сделал предложение по игроку сборной Португалии

«Ювентус» предпринял попытку подписания вингера «Порту» Франсишку Консейсау.

Туринский клуб предложил «драконам» 5 млн евро плюс ещё 5 млн в виде бонусов за аренду 21-летнего футболиста, также «старая синьора» была готова включить в сделку опцию выкупа за 20 млн евро, сообщает O jogo. «Порту» такие условия не устроили – португальский гранд ответил отказом.

В то же время, по данным итальянского инсайдера Николо Скиры, сам Консейсау заинтересован в переходе в «Ювентус». Ради возможности выступать за «бьянконери» игрок сборной Португалии отказал другому претенденту – немецкому «РБ Лейпцигу».