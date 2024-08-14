​Мората: «Не обещаем титулы, но будем стараться»

Испанский нападающий Алвьаро Мората пользуется большим доверием со стороны фанатов «Милана» - они связывают с ним возвращение титулов, которые так и не стали стабильностью при предыдущем наставнике Стефано Пиоли. Но Мората пока что весьма осторожен в своих прогнозах:

- Спасибо за тёплый приём. Я не могу обещать победы, но мы будем делать всё возможное для них. Будем надеяться, что в конце сезона мы встретимся тут, в центре поля - с трофеями, - цитирует слова Мораты pianetamian.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся уже в конце этой недели. В первом туре «Милан» сыграет с «Торино».