Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявит об уходе Щесны в ближайшее время

14 Августа 2024 • 03:13 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Голкипер Войцех Щесны и «Ювентус» решили пойти разными путями.

Туринский клуб договорился с поляком о расторжении контракта. Как информирует инсайдер Николо Скира, стороны согласовали сумму компенсации игроку за досрочное прекращение сотрудничества. В течение ближайших 48 часов «Ювентус» официально объявит об уходе 34-летнего вратаря.

Войцех Щесны выступал за «старую синьору» с лета 2017 года. В общей сложности страж ворот провёл в цветах гранда Серии А 252 матча, пропустив 233 гола и 103 раза сыграв «на ноль».

Ранее слухи связывали Щесны с возможным переходом в «Монцу» и саудовский «Аль-Наср».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Августа
04:02
«Ювентус» сделал предложение по игроку сборной Португалии
13 Августа
10:47
«Ювентус» очень близок к трансферу полузащитника из Серии А
09:55
Дансо может перебраться в топ-клуб из Серии А
04:01
«Ювентус» может упустить одну из главных трансферных целей
03:44
Стало известно, куда хотел бы перейти Кьеза
12 Августа
13:45
Кьеза хочет остаться в «Ювентусе»
13:34
Калюлю может перейти в другой топ-клуб Серии А
11 Августа
04:21
Вице-президент «Бешикташа» – об интересе к Кьезе: «Запросы не слишком разумны»
03:23
«Ювентус» согласовал подписание игрока сборной Аргентины – известны условия
10 Августа
17:03
Топ-клуб Серии A может подписать игрока «Барселоны»
07:37
Гранд Серии А отказался от Хуммельса
07:01
Только один клуб проявил конкретный интерес к Кьезе
06:16
«Ювентусу» интересен игрок, на которого претендовал «Спартак»
05:20
«Ювентусу» предложили экс-игрока «Атлетико»
02:27
«Ювентус» планирует усилить ещё три позиции этим летом
01:26
Стерлинг попал в сферу интересов клуба Серии А
09 Августа
08:24
Тодибо выбрал между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»
06:23
«Ноттингем Форест» решил перехватить цель «Ювентуса» с ценником в 40 млн евро
03:29
Маккенни не горит желанием менять «Ювентус» на «Фиорентину»
01:43
Милик принял окончательное решение по будущему в «Ювентусе»
00:08
Английский клуб перехватит Тодибо у «Ювентуса»
07 Августа
05:50
Данило поделился мнением о намерении «Ювентуса» избавиться от Кьезы, Щесны и Маккенни
04:38
«Ювентус» договорился с бразильским вингером
02:18
«Ювентус» придумал, как подписать Тодибо
01:30
«Ювентус» изменил планы по Милику
00:09
Тодибо сообщил «Ницце» о намерении перейти в «Ювентус»
06 Августа
23:21
Варан признал, что Фабрегас сыграл ключевую роль в его переговорах с «Комо»
22:42
Данило поделился впечатлениями от работы Мотты в «Ювентусе»
03:47
Бремер рассказал, как меняется «Ювентус» при Мотте
03:17
Защитник «Ювентуса» Бремер назвал фаворита Серии А
01:12
Названа причина задержки перехода Тодибо в «Ювентус»
05 Августа
04:16
«Ювентус» может обменять Кьезу на игрока «Интера» 3
03:04
Маккенни хочет зарабатывать 4 млн евро в год
04 Августа
23:50
Анри: «Венгер говорил, что в «Ювентусе» я теряю время впустую»
03 Августа
22:43
Полузащитник «Ювентуса» рассматривает варианты в Бундеслиге
20:22
«Тоттенхэм» не заинтересован в Кьезе
29 Июля
04:32
Варан поделился ожиданиями от работы с Фабрегасом
04:01
Варан объяснил, почему перешёл в «Комо»
28 Июля
23:12
Кьеза отказал европейскому клубу
22:56
Варан стал игроком «Комо»
20:57
Инсайдер Романо раскрыл условия перехода Тодибо в «Ювентус»
27 Июля
04:12
«Ювентус» приготовил 30 млн евро за бразильского вингера
25 Июля
01:02
«Ювентус» сделал предложение игроку дортмундской «Боруссии»
24 Июля
21:37
Нападающий «Ювентуса» перейдёт в «Рому» за 30 млн евро
23 Июля
22:49
Форвард «Ювентуса» убеждает клуб продать его в «Рому», а не в Англию 2
03:56
Экс-директор «Лацио»: «У Тюрама больше сильных качеств, чем у Рабио, поздравляю «Ювентус»
22 Июля
03:14
Бонуччи: «Жаль, что Калафьори переходит в «Арсенал»
21 Июля
23:44
«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса»
22:50
Бонуччи прокомментировал возможный уход Кьезы из «Ювентуса»
22:33
Защитник «Ювентуса» решил перейти в «ПСЖ»
21:51
Бонуччи оценил перспективы «Ювентуса» при Мотте 1
04:36
«Ювентус» не взял де Шильо на сборы – игрок назвал причину
03:19
Желающих купить Кьезу у «Ювентуса» больше нет
20 Июля
05:43
«Ювентус» заплатит около 35 млн евро за экс-игрока «Барселоны»
03:35
Маккенни решил, где хочет играть после ухода из «Ювентуса»
01:40
«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС КОМО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону» Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Мусаев — ошибка Галицкого: «Краснодару» нужны перемены «Барселона» заплатит 62 млн евро за Нико Уильямса
В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Августа
04:19 · Италия. Серия А
Тренер «Милана» Фонсека назвал игрока, которого клуб намерен подписать
04:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» сделал предложение по игроку сборной Португалии
03:43 · Италия. Серия А
​Мората: «Не обещаем титулы, но будем стараться»
03:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Наполи» по полузащитнику
03:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявит об уходе Щесны в ближайшее время
13 Августа
20:19 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Берлускони очень важен для меня»
18:51 · Италия. Серия А
«Рома» получила официальное предложение по Шомуродову от «Атланта Юнайтед» слухи
18:23 · Италия. Серия А
Бергоми поделился своим прогнозом на сезон
18:02 · Италия. Серия А
Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука слухи
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова выкупить у «Челси» Лукаку
13:28 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Аталанта» заслуженно выиграла Лигу Европы, она способна выиграть Суперкубок УЕФА»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может вновь арендовать Мактоминая 2
11:22 · Англия. Премьер-лига
Судьба Мактоминая может решиться в последний день трансферного окна
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» хотели обменяться защитниками, но Индзаги забраковал сделку
10:47 · Италия. Серия А
«Ювентус» очень близок к трансферу полузащитника из Серии А
09:55 · Италия. Серия А
Дансо может перебраться в топ-клуб из Серии А
05:22 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес высказался о продлении контракта с «Интером»
04:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» может упустить одну из главных трансферных целей
03:44 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда хотел бы перейти Кьеза слухи
03:29 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересовался Хуммельсом
03:23 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет Леау 2
01:51 · Италия. Серия А
​Рэппер Дрэйк будет поддерживать «Венецию»
12 Августа
22:44 · Италия. Серия А
Сын Станковича стал игроком «Венеции» официально
20:05 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял – игрок «Милана» официально
19:59 · Италия. Серия А
Доннарумма сменил игровой номер в «ПСЖ» 2
Все новости
Рекомендуем