«Ювентус» объявит об уходе Щесны в ближайшее время

Голкипер Войцех Щесны и «Ювентус» решили пойти разными путями.

Туринский клуб договорился с поляком о расторжении контракта. Как информирует инсайдер Николо Скира, стороны согласовали сумму компенсации игроку за досрочное прекращение сотрудничества. В течение ближайших 48 часов «Ювентус» официально объявит об уходе 34-летнего вратаря.

Войцех Щесны выступал за «старую синьору» с лета 2017 года. В общей сложности страж ворот провёл в цветах гранда Серии А 252 матча, пропустив 233 гола и 103 раза сыграв «на ноль».

Ранее слухи связывали Щесны с возможным переходом в «Монцу» и саудовский «Аль-Наср».