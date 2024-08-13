​Ибрагимович: «Берлускони очень важен для меня»

В прошлом году не стало легендарного Сильвио Берлускони, но наследство бывшего магната, конечно же, живо. Выполняющий в нынешнем «Милане» административные функции Златан Ибрагимович признался, что ему очень не хватает Сильвио, который в своё время пригласил Златана в «Милан».

- Мне очень его не хватает. Я был счастлив, когда он пригласил меня в «Милан» и шикарно принял. Я узнал его как человека. Мне очень жаль, что он ушёл в мир иной, но мы храним память о нём и всегда будем благодарны, - цитирует слова Златана Ибрагимовича pianetamilan.it.

В первом туре стартующего на этой неделе итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Торино».