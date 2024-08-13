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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» получила официальное предложение по Шомуродову от «Атланта Юнайтед» слухи

13 Августа 2024 • 18:51 Комментировать

Американский клуб МЛС «Атланта Юнайтед» отправил официальное предложение «Роме» по форварду Элдору Шомуродову.

Как сообщает Legalbet, предложение составляет 5 млн долларов (что порядка 4,5 млн евро по текущему курсу). Таков размер первоначального оффера, чтобы потом начать переговоры. Ранее о связах «Атланта Юнайтед» с «Ромой» по узбекистанскому форварду сообщал инсайдер Фабрицио Романо.

В «Роме» Шомуродов уже три года, однако два сезона из трёх нападающий провёл в арендах в не самых сильных клубах Серии А – в «Специи» и «Кальяри» соответственно.

За «Атланта Юнайтед» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук с этого лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атланта Юнайтед Элдор Шомуродов ещё теги
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