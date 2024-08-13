Бергоми поделился своим прогнозом на сезон

Известный в прошлом футболист миланского «Интера», проведший всю свою карьеру только в этом клубе, Джузеппе Бергоми, поделился своим мнением о предстоящем сезоне.

- Я по-прежнему считаю, что «Интер» выиграл прошлый сезон не на силе, а на смелости. Была воля и мотивация - большая, чем у других. Но если этого не будет в новом сезоне, то есть пример - «Наполи» образца прошлого сезона. У других большие перемены, а новые фигуры - это и новая мотивация. Когда новый тренер приводит несколько голодных до успеха игроков, то и остальные начинают подтягиваться к ним, - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.