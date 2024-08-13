Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомурдов может стать одноклубником Алексея Миранчука. По информации Фабрицио Романо, МЛС совместно с клубом «Атланта Юнайтед» ведут переговоры с «Ромой» по поводу трансфера узбекистанского нападающего.

29-летний Шомуродов связан контрактом с «Ромой» до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро. После перехода в «Рому» из «Дженоа» в 2021 году Шомуродов дважды уходил в аренду, сначала в «Специю», а в прошлом сезоне в «Кальяри».

Напомним, что этим летом состав «Атланта Юнайтед» пополнил российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший из итальянской «Аталанты».