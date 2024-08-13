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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти: «Аталанта» заслуженно выиграла Лигу Европы, она способна выиграть Суперкубок УЕФА»

13 Августа 2024 • 13:28 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Суперкубка УЕФА против итальянской «Аталанты». Напомним, клуб из Бергамо в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, обыграв в финале леверкузенский «Байер» с разгромным счётом 3:0.

«Аталанта заслуживает быть здесь, это отличная команда, которая провела потрясающий сезон. Мы надеемся стать лучшей командой в среду. Мы знаем, что они способны выиграть подобные матчи, поэтому мы уважаем соперников. Это опасная команда, которая играет уникальным образом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.

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