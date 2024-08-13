Анчелотти: «Аталанта» заслуженно выиграла Лигу Европы, она способна выиграть Суперкубок УЕФА»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Суперкубка УЕФА против итальянской «Аталанты». Напомним, клуб из Бергамо в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, обыграв в финале леверкузенский «Байер» с разгромным счётом 3:0.

«Аталанта заслуживает быть здесь, это отличная команда, которая провела потрясающий сезон. Мы надеемся стать лучшей командой в среду. Мы знаем, что они способны выиграть подобные матчи, поэтому мы уважаем соперников. Это опасная команда, которая играет уникальным образом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.