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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» очень близок к трансферу полузащитника из Серии А

13 Августа 2024 • 10:47 Комментировать
Лечче
...
Аталанта
19.08 19:30

Туринский «Ювентус» очень близок к тому, чтобы пополнить свои ряды полузащитником из Серии А. По информации от La Gazzetta dello Sport, последние переговоры помогли «старой синьоре» вплотную приблизиться к сделке по трансферу Тёна Копмейнерса из «Аталанты».

Недавно нидерландский хавбек был исключён из состава «Аталанты» на Суперкубок УЕФА, который состоится в среду. Копмейнерс ожидает, что уже совсем скоро подпишет контракт со «старой синьорой».

«Ювентус» близок к согласованию сделки за 50 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов. 26-летний Копмейнерс в прошлом сезоне отметился 12 голами и 5 ассистами в итальянской Серии А.

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