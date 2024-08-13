Дансо может перебраться в топ-клуб из Серии А

Центральный защитник «Ланса» Кевин Дансо в это трансферное окно может перебраться в топ-клуб из итальянской Серии А. Как сообщает Max Statman, австриец интересен туринскому «Ювентусу».

После неудачи в переговорах с Жаном-Клером Тодибо «Ювентус» переключил своё внимание на другого центрального защитника из Лиги 1. Дансо давно связывался с уходом на повышение. Возможно, футболист этим летом перейдёт именно в «Ювентус».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 25-летнего австрийца в 25 миллионов евро. Ранее Кевин выступал в Англии за «Саутгемптон», а также в Германии за «Аугсбург».