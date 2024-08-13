Лаутаро Мартинес высказался о продлении контракта с «Интером»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес дал интервью после продления контракта с клубом.

В понедельник «нерадзурри» объявили о заключении нового трудового договора с аргентинцем. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

«Для меня это много значит, я горд и благодарен. Хочу продолжать бороться и побеждать, выкладываться на 100% в каждой игре и помогать своим товарищам по команде, подавая правильный пример.

Очень рад, что забил столько голов в футболке «Интера», но намереваюсь забить ещё больше. За последние несколько лет мы выиграли много трофеев, а завоёванная вторая звезда заставляет особенно гордиться – это достижение позволило нам войти в историю.

Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживают нас каждую минуту», – цитирует Football Italia Лаутаро Мартинеса.