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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес высказался о продлении контракта с «Интером»

13 Августа 2024 • 05:22 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
17.08 19:30

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес дал интервью после продления контракта с клубом.

В понедельник «нерадзурри» объявили о заключении нового трудового договора с аргентинцем. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

«Для меня это много значит, я горд и благодарен. Хочу продолжать бороться и побеждать, выкладываться на 100% в каждой игре и помогать своим товарищам по команде, подавая правильный пример.

Очень рад, что забил столько голов в футболке «Интера», но намереваюсь забить ещё больше. За последние несколько лет мы выиграли много трофеев, а завоёванная вторая звезда заставляет особенно гордиться – это достижение позволило нам войти в историю.

Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживают нас каждую минуту», – цитирует Football Italia Лаутаро Мартинеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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