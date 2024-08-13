«Ювентус» может упустить одну из главных трансферных целей

Переговоры «Ювентуса» и «Фиорентины» по Николасу Гонсалесу пришлось приостановить.

Аргентинец был близок к переходу в туринский клуб, однако «фиалки» заморозили сделку, так как не смогли вовремя подписать замену 26-летнему вингеру, информирует Sky Sport. В «Фиорентине» планировали пригласить на место Гонсалеса звезду «Дженоа» Альберта Гудмундссона, но этот трансфер, что любопытно, задержался по той же причине – генуэзцы пока не нашли, кем заменить исландца.

По слухам, «Ювентус» намеревался арендовать Николаса Гонсалеса с обязательством выкупа. Общая стоимость операции – около 30 млн евро.