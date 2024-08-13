Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» заинтересовался Хуммельсом

13 Августа 2024 • 03:29 Комментировать

«Милан» активен на трансферном рынке, а также клуб славится тем, что даёт вторую молодость ветеранам, которые, казалось бы, доигрывают свои карьеры.

И очередной такой находкой может стать Матс Хуммельс - как сообщает The Sun, а также авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, немецкий футболист может перебраться в «Милан» уже в это трансферное окно.

Любопытно, что ранее слухи отправляли Хуммельса в «Болонью», но этот потенциальный трансфер сорвался.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся семнадцатого августа, в первом туре «Милану» предстоит сыграть с «Торино».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Матс Хуммельс
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
03:44 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда хотел бы перейти Кьеза слухи
03:29 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересовался Хуммельсом
03:23 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет Леау
01:51 · Италия. Серия А
​Рэппер Дрэйк будет поддерживать «Венецию»
12 Августа
22:44 · Италия. Серия А
Сын Станковича стал игроком «Венеции» официально
20:05 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял – игрок «Милана» официально
19:59 · Италия. Серия А
Доннарумма сменил игровой номер в «ПСЖ» 1
19:51 · Италия. Серия А
«Фиорентина» приобрела хавбека «Реймса» ростом в два метра официально
18:38 · Италия. Серия А
«Интер» объявил о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом 1 официально
16:58 · Италия. Серия А
​Даниэль Мальдини: «Настал момент показать свои качества»
15:54 · Италия. Серия А
Де Хеа: «Никогда не думал о завершении карьеры»
14:51 · Италия. Серия А
Мората объявил о расставании с женой
13:45 · Италия. Серия А
Кьеза хочет остаться в «Ювентусе»
13:34 · Италия. Серия А
Калюлю может перейти в другой топ-клуб Серии А
10:52 · Италия. Серия А
Бастони может пропустить первый тур Серии А против «Дженоа»
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» планирует провернуть два трансфера на этой неделе 1
03:57 · Италия. Кубок
Фабрегас прокомментировал травму Варана
03:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Челси» подпишет Осимхена
11 Августа
22:41 · Италия. Кубок
Варан получил травму в начале дебютного матча за «Комо»
04:42 · Италия. Серия А
Абрахам ответил на вопрос о возможном переходе в «Милан»
04:21 · Италия. Серия А
Вице-президент «Бешикташа» – об интересе к Кьезе: «Запросы не слишком разумны»
04:01 · Италия. Серия А
​Адли не горит желанием отправляться в Саудовскую Аравию
03:44 · Италия. Серия А
Дибала отклонил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии 1
03:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» согласовал подписание игрока сборной Аргентины – известны условия слухи
03:07 · Италия. Серия А
​Монтоливо: «Интер» - явный фаворит»
Все новости
Рекомендуем