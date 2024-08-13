«Милан» заинтересовался Хуммельсом

«Милан» активен на трансферном рынке, а также клуб славится тем, что даёт вторую молодость ветеранам, которые, казалось бы, доигрывают свои карьеры.

И очередной такой находкой может стать Матс Хуммельс - как сообщает The Sun, а также авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, немецкий футболист может перебраться в «Милан» уже в это трансферное окно.

Любопытно, что ранее слухи отправляли Хуммельса в «Болонью», но этот потенциальный трансфер сорвался.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся семнадцатого августа, в первом туре «Милану» предстоит сыграть с «Торино».