«Барселона» хочет Леау

Слухи стабильно отправляют португальского нападающего Рафаэла Леау в топ-клубы Европы - весной много говорилось о «ПСЖ», недавно появились слухи, что звездой «Милана» интересуется лондонский «Челси», а сейчас новая информация - Леау заинтересовалась сама «Барселона». Об этом сообщает pianetamilan.it со ссылкой на испанское издание El Mundo Deportivo.

Другой важной целью каталонцев является Луис Диас из «Ливерпуля» - если, опять-таки, доверять сведениям издания. Леау, напомним, выступает за «Милан» с 2019 года, перед этим он успел поиграть за лиссабонский «Спортинг», а также за французский «Лилль».