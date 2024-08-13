​Рэппер Дрэйк будет поддерживать «Венецию»

Команда Дениса Черышева, итальянская «Венеция», объявила о новом техническом партнёре, им стал бренд Nocta, относящийся к знаменитой компании Nike и созданный в сотрудничестве с рэппером Дрэйком.

Команда, которую тренирует Эусебио ди Франческо, уже провела один матч в новых футболках, с логотипами Nocta - это была кубковая встреча против «Брешии». Как подчеркивается в пресс-релизе клуба, бренд стремится использовать инновационные и в то же время экологические материалы.

Напомним, что новый сезон Серии А начнётся уже в конце текущей недели, «Венеции» предстоит сыграть свой первый матч против римского «Лацио», это случится восемнадцатого августа.