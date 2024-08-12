Сын бывшего футболиста, а ныне футбольного тренера Деяна Станковича Филип Станкович обрёл новую команду. Вратарь стал игроком «Венеции», которая по итогу прошлого сезона вышла в Серию А из второго по силе дивизиона страны.

Молодой 22-летний голкипер принадлежит миланскому «Интеру». «Венеция» взяла футболиста в аренду, срок которой рассчитан на грядущий футбольный сезон в итальянской Серии А.

Напомним, что прошлый сезон Станкович провёл в «Сампдории», клубе Серии Б. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 3 млн евро. С «Интером» игрока контракт связывает до лета 2027 года.