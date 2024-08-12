Доннарумма сменил игровой номер в «ПСЖ»

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сменил игровой номер. Теперь у него первый номер на спине, а не 99-й. Видеозаписью об этом вратарь поделился в своей соцсети.

Напомним, что Доннарумма в этом сезоне будет конкурировать за место в основе «ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым. Россиянин пополнил парижский клуб после летнего перехода из «Краснодара». Летом Доннарумма выступил со сборной Италии на Евро-2024 в Германии, «скуадра адзурра» вместе с Джанлуиджи в воротах дошла до 1/8 финала турнира – там итальянцев остановила сборная Швейцарии. В «ПСЖ» итальянский голкипер выступает с 2021 года.