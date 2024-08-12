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«Фиорентина» приобрела хавбека «Реймса» ростом в два метра официально

12 Августа 2024 • 19:51 Комментировать

Итальянская «Фиорентина» усилилась 22-летним центральным полузащитником из французского «Реймса». Состав «фиалок» пополнил Амир Ричардсон.

Ричардсон – высокий игрок с ростом в 1,97 метра. Амплуа футболиста - центральный полузащитник, иногда может сыграть и чуть ниже в опорной зоне. Контракт с новым клубом француз заключил на пять лет, а заплатила «Фиорентина» за рослого новичка в центр поля – 9 млн евро. Такую оценку даёт портал авторитетный Transfermarkt.

Ричардсон – воспитанник академий «Ниццы» и «Гавра». В Реймсе он оказался летом 2022 года после перехода из «Гавра» за 2 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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