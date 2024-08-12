Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес подписал новый трудовой договор с миланским «Интером». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Теперь контракт 26-летнего Мартинеса с «Интером» рассчитан до конца июня 2029 года. Стоит сказать, что переговоры между сторонами продолжались очень долго.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. За это время он принял участие в 282 матчах, в которых забил 129 мячей и стал автором 43 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Мартинеса составляет 110 миллионов евро.