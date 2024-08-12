​Даниэль Мальдини: «Настал момент показать свои качества»

Сын Паоло Мальдини, Даниэль, стал игроком «Монцы», клуб выкупил права на него, и теперь Даниэль обещает совершить качественный скачок.

- Когда ты мал, то думаешь только об игре, не о своей фамилии. Когда вырастаешь, становишься более сознательным, футбол из игры превращается в работу. И сейчас, как я чувствую, настало время сделать скачок вперёд и показать мои качества, - цитирует слова Мальдини-младшего pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует уже в субботу, в первом туре «Монце» предстоит сыграть с «Эмполи». В прошлом сезоне клуб занял 12-е место.