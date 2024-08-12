Де Хеа: «Никогда не думал о завершении карьеры»

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа дал понять, что никогда не задумывался о завершении карьеры. Напомним, испанец год не играл в футбол после того, как прошлым летом покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

«Никогда не думал о завершении карьеры. Мне было сложно найти мотивацию для того, чтобы начать новую главу в карьере, ведь я на протяжение 12 лет выступал за такой топ-клуб, как «Манчестер Юнайтед». После предложения «Фиорентины» я почувствовал, что готов вернуться», – цитирует де Хеа журналист Фабрицио Романо.

В составе «Манчестер Юнайтед» де Хеа в своё время выиграл АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги.