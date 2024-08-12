Мората объявил о расставании с женой

Нападающий «Милана» Альваро Мората в своих социальных сетях объявил о расставании с женой. Испанец с 2017 года находился в браке с итальянской моделью Аличе Кампелло. У пары есть четверо детей.

«После долгих размышлений мы пришли к выводу, что наши пути должны разойтись. У нас были прекрасные отношения, где мы 8 лет любили и поддерживали друг друга. Плодом наших отношений стали четыре ребёнка. Мы приняли болезненное решение, но просим вас с пониманием отнестись к ситуации и не выдумывать различные истории», – написал Мората в социальных сетях.

Напомним, недавно Мората покинул мадридский «Атлетико» и вернулся в Серию А, где подписал контракт с «Миланом». Ранее Альваро выступал в Италии за туринский «Ювентус».