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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза хочет остаться в «Ювентусе»

12 Августа 2024 • 13:45 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза выразил желание остаться в стане своей нынешней команды. По информации от инсайдера Джованни Альбанезе, итальянец хочет убедить главного тренера Тьяго Мотту в том, что он может пригодиться «старой синьоре».

Напомним, у Кьезы остаётся год по контракту с «Ювентусом», но итальянец отказывался продлевать соглашение на условиях, которые предлагало руководство. Ранее футболист был интересен клубам из Английской премьер-лиги и турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне 26-летний Кьеза забил 9 голов и отдал 2 ассиста в итальянской Серии А.

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