Кьеза хочет остаться в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза выразил желание остаться в стане своей нынешней команды. По информации от инсайдера Джованни Альбанезе, итальянец хочет убедить главного тренера Тьяго Мотту в том, что он может пригодиться «старой синьоре».

Напомним, у Кьезы остаётся год по контракту с «Ювентусом», но итальянец отказывался продлевать соглашение на условиях, которые предлагало руководство. Ранее футболист был интересен клубам из Английской премьер-лиги и турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне 26-летний Кьеза забил 9 голов и отдал 2 ассиста в итальянской Серии А.