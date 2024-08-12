Калюлю может перейти в другой топ-клуб Серии А

Центральный защитник итальянского «Милана» Пьер Калюлю может перебраться в другой клуб из Серии А. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в услугах француза заинтересован туринский «Ювентус».

Если верить источнику, «старая синьора» предложила 3 миллиона евро за аренду футболиста с опцией выкупа за 14 миллионов. Отмечается, что сам Калюлю открыт к переходу в «Ювентус».

Калюлю за весь прошлый сезон провёл всего 9 матчей за «Милан» в чемпионате Италии. 24-летний центральный защитник из-за различных травм пропустил 39 поединков во всех турнирах. Несмотря на это, «Ювентус» готов пригласить француза в свои ряды.