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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони может пропустить первый тур Серии А против «Дженоа»

12 Августа 2024 • 10:52 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
17.08 19:30

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони может пропустить первый тур нового розыгрыша итальянской Серии А, где «нерадзурри» сыграют против «Дженоа».

По информации от La Gazzetta dello Sport, Бастони не участвовал во вчерашнем товарищеском матче против «Челси» из-за мышечной усталости. Тем не менее, состояние итальянца полностью будет проверено сегодня. Не исключено, что Алессандро будет вынужден пропустить матч с «Дженоа», который состоится на выходных.

Напомним, Бастони в прошлом сезоне помог «Интеру» выиграть итальянскую Серию А с большим отрывом от конкурентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони

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