Абрахам ответил на вопрос о возможном переходе в «Милан»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Милана».

«Россонери» назывались главными претендентами на англичанина, пропустившего большую часть прошлого сезона из-за травмы. До конкретики пока не дошло.

«Слухи о «Милане» – это приятно, ведь это показатель того, что у меня всё хорошо. Но я сосредоточен на «Роме», провожу первую предсезонную подготовку после травмы.

Как я отреагирую, если Фикайо Томори позовёт меня в «Милан»? Мы хорошие друзья, часто общаемся, но, повторюсь, все мои мысли сейчас только с «Ромой», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Абрахама.