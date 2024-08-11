Вице-президент «Бешикташа» – об интересе к Кьезе: «Запросы не слишком разумны»

В «Бешикташе» прокомментировали информацию об интересе к вингеру «Ювентуса» Федерико Кьезе.

Турецкий клуб назывался в числе претендентов на 26-летнего игрока, которого «старая синьора» выставила на продажу. В конце июля сообщалось, что Кьеза отклонил предложение «Бешикташа».

«В последнее время ходили разговоры о Федерико Кьезе, и я хотел бы отметить, что игрок рассчитывает на зарплату в размере 9 млн евро, а предполагаемая стоимость трансфера – 15 млн евро. Интерес проявляют семь клубов. Мы сделали своё предложения, но запросы не слишком разумны – их почти невозможно удовлетворить», – приводит журналист Мирко ди Натале слова Хусейна Юджеля, вице-президента «Бешикташа».