​Адли не горит желанием отправляться в Саудовскую Аравию

Мы уже сообщали о том, что французский полузащитник итальянского «Милана» Ясин Адли может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, откуда к нему проявляют определённый интерес.

Но, как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, пока что полузащитник не готов отправиться в это экзотическое государство и ещё ждёт предложения из европейских клубов. У него есть варианты с такими клубами, как «Лестер» и «Ноттингем Форест» из английской Премьер-лиги, но конкретики по ним пока что нет.

Между тем новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует уже на следующей неделе.