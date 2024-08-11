Дибала отклонил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вновь отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Переманить в свои ряды звёздного аргентинца в этот раз пыталась «Аль-Кадисия». По информации журналиста Николо Скиры, саудовский клуб предложил Дибале четырёхлетний контракт с зарплатой в 25 млн евро в год, однако форвард решил остаться в «Роме». 30-летний футболист мечтает выиграть трофей с римлянами.

Пауло Дибала уже отклонял предложения из Саудовской Аравии в прошлом. Действующий договор игрока с «Ромой» истекает по окончании сезона-2024/25. В прошлой кампании чемпион мира отметился 16 голами и 10 ассистами в 39 матчах за «волков».