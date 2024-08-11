«Ювентус» усилит атаку вингером «Фиорентины» и сборной Аргентины Николасом Гонсалесом.

Клубы согласовали аренду 26-летнего футболиста на сумму в 5-6 млн евро с обязательством последующего выкупа за 24-25 млн евро, докладывает инсайдер Николо Скира. Если всё пойдёт по плану, «старая синьора» объявит о подписании уже в скором времени.

Николас Гонсалес выступает за «Фиорентину» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне аргентинец отметился 16 голами и пятью результативными передачами, проведя 44 матча за «фиалок» во всех турнирах. В составе сборной Аргентины игрок отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами в 39 поединках.