​Монтоливо: «Интер» - явный фаворит»

Уже всего лишь неделя остаётся до старта итальянского чемпионата, и бывший полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо считает миланский «Интер», действующего чемпиона страны, явным фаворитом нового сезона.

- И у «Ювентуса», и у «Милана», и у «Наполи» новые наставники. А у «Интера» - нет. Это важный фактор. У «Милана» есть потенциал выступать на высшем уровне, но надо поработать над стабильностью, - цитирует слова Риккардо Монтоливо pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся уже на следующей неделе, в первом туре «Милану» предстоит сыграть с «Торино».