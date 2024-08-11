Конте: «Много работы»

Итальянский «Наполи» выиграл свой первый матч под руководством Антонио Конте, это случилось в 1/32 Кубка Италии в игре против «Модены». Итальянский специалист после игры прокомментировал её события, а также свои впечатления от готовности команды.

- Есть много работы на поле, но и в клубе также. Некоторые вещи я не могу сейчас вам сказать. Приходил в клуб с большим энтузиазмом и сейчас полностью посвящаю себя работе клубу. Желаю ему всего наилучшего, но нам надо усилить состав, сегодня это должно было быть очевидным для всех, - цитирует слова Антонио Конте calcionapoli1926.it.