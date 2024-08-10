​Кассано обвинил Аллегри в неудачах Кьезы

Скандально известный итальянский экс-футболист Антонио Кассано точно знает, почему не ладятся дела у Федерико Кьезы. Причина, по мнению Кассано, в бывшем тренере туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри - он, считает Антонио, загубил талант лучшего на данный момент итальянского игрока.

- Это он сломал Кьезу за два последних гола. Кьеза - это игрок, который идёт один на один и обыгрывает, голы в его ногах, он быстр, к5ак ногами, так и мозгами, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

Напомним, что Кьеза выступает за туринский «Ювентус» с 2020 год, ранее он выступал за «Фиорентину».