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Чемпионат Италии. Серия А

​Кассано обвинил Аллегри в неудачах Кьезы

10 Августа 2024 • 22:32 Комментировать

Скандально известный итальянский экс-футболист Антонио Кассано точно знает, почему не ладятся дела у Федерико Кьезы. Причина, по мнению Кассано, в бывшем тренере туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри - он, считает Антонио, загубил талант лучшего на данный момент итальянского игрока.

- Это он сломал Кьезу за два последних гола. Кьеза - это игрок, который идёт один на один и обыгрывает, голы в его ногах, он быстр, к5ак ногами, так и мозгами, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

Напомним, что Кьеза выступает за туринский «Ювентус» с 2020 год, ранее он выступал за «Фиорентину».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Кассано Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза ещё теги
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