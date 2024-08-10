​Аканджи: «Это не было лёгкой прогулкой»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Это была седьмая победа «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии. Защитник чемпионов Англии Мануэль Аканджи прокомментировал события удачного для его команды поединка. Он признался, что матч не стал лёгкой прогулкой для его партнёров по команде:

- Это было непросто. «Манчестер Юнайтед» в какой-то момент играл лучше и заслуженно открыл счёт. Но затем Бобб выдал прекрасный навес на Бернарду Силва и мы сравняли счёт, - цитирует слова Аканджи BBC Sport.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с лондонским «Фулхэмом». «Манчестер Сити» предстоит сразиться с «Челси».