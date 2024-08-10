Спортивный директор «Наполи»: «Осимхен попросил отпустить его»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна высказался о возможном уходе форварда команды Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что Осимхен может перебраться в «Челси».

— Осимхен попросил отпустить его. Он хочет уйти. Ситуация ясна, шансы на его уход были еще прошлым летом. Посмотрим, что произойдет в ближайшие 20 дней, — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо.

25-летний нигериец выступает за «Наполи» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард забил 17 мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи в 32 играх во всех турнирах.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.