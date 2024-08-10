Сакки: «Анчелотти ещё в бытность игроком уже являлся тренером»

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки нахваливает Карло Анчелотти, нынешнего наставника «Реала». В своё время Анчелотти играл под началом Сакки в «Милане», это было время наивысшего расцвета «Милана» трёх нидерландцев - Райкарда, Гуллита и ван Бастена. Уже тогда Анчелотти фактически был тренером, заявил Сакки:

- Уже тогда, в бытность игроком, Анчелотти фактически был тренером. Потому я не сомневался в его светлом будущем тренера, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа.