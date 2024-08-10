«Удинезе» посредством своего официального сайта объявил о возвращении в команду нападающего Алексиса Санчеса. 35-летний чилиец подписал с фриульцами контракт на два сезона – до середины 2026 года.

За «Удинезе» Санчес будет выступать под номером 7.

В своё время Алексис Санчес провёл за «Удинезе» 112 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 20 голевых передач на партнёров. Летом 2011 года чилиец покинул фриульский клуб и перешёл в «Барселону».

В первом туре Серии А «Удинезе» будет играть против «Болоньи» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 18 августа.