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Топ-клуб Серии A может подписать игрока «Барселоны» слухи

10 Августа 2024 • 17:03 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Corriere dello Sport утверждает, что «Ювентус» рассматривает возможность покупки 29-летнего игрока каталонцев после срыва трансфера Тодибо. Сообщается, что туринцы пока только изучают Ленгле, как и ряд других футболистов, среди которых есть Якуб Кивёр из «Арсенала».  

Прошлый сезон Ленгле провел на правах аренды за «Астон Виллу». За это время он появился на поле в 25 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.  Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

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