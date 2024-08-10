Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Corriere dello Sport утверждает, что «Ювентус» рассматривает возможность покупки 29-летнего игрока каталонцев после срыва трансфера Тодибо. Сообщается, что туринцы пока только изучают Ленгле, как и ряд других футболистов, среди которых есть Якуб Кивёр из «Арсенала».

Прошлый сезон Ленгле провел на правах аренды за «Астон Виллу». За это время он появился на поле в 25 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.