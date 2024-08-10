Ибрагимович: «Павловичу придётся отрастить волосы, чтобы быть красивым, как и все игроки «Милана»

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович пошутил на пресс-конференции, находясь рядом с летним новичком команды – с нападающим Альваро Моратой. По словам шведам, все игроки «россонери» являются красивыми.

«Футболисты «Милана» красивы, и Мората тоже красив. Страхинье Павловичу придётся отрастить волосы, чтобы он тоже был красивым», - сказал Ибрагимович с улыбкой.

Первый матч нового чемпионата Италии «Милан» проведёт в субботу, 17 августа. В этот день команда Пауло Фонсеки будет играть против Торино» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.