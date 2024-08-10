Испанский голкипер Давид де Хеа нашел себе новую команду. 33-летний вратарь будет выступать в чемпионате Италии за «Фиорентину», об этом сообщается на официальном сайте флорентийского клуба.

Опытный футболист присоединился к «фиалкам» на правах свободного агента. Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2025 года.

Напомним, что де Хеа больше года находился без клуба. В конце прошлого сезона испанец покинул «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» вратарь выступал с 2011 по 2023 год. Вместе с манкунианцами Давид становился чемпионом АПЛ.