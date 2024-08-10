Осимхен выбрал себе новый клуб

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен определился, где предпочитает продолжить карьеру. Нападающий хочет перейти в «ПСЖ» и ждет официального предложения от французского гранда, рапортует инсайдер Николо Скира.

Как отмечает источник, у нигерийского голеадора есть предварительная договоренность с парижанами. Ради трансфера в «ПСЖ» Осимхен отказался от выгодных денежных предложений из Саудовской Аравии. Виктор твердо решил, что желает продолжить карьеру в Европе.

Контракт африканца с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.