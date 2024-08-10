Гранд Серии А отказался от Хуммельса

35-летний Матс Хуммельс всё ещё не нашёл себе новый клуб после расставания с дортмундской «Боруссией».

Немецкий ветеран рассматривает предложения из разных стран, но пока не может найти подходящий вариант. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, совсем недавно услуги Хуммельса были предложены «Ювентусу», однако туринцы интереса не проявили. У руководства «бьянконери» сейчас другие планы.

Главными претендентами на бывшего центрального защитника сборной Германии в последние недели назывались «Болонья» и «Брайтон».

На счету Матса Хуммельса 508 матчей за «Боруссию» Дортмунд и 118 поединков за «Баварию». В цветах немецкой национальной команды футболист провёл 78 игр.