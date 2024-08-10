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Чемпионат Италии. Серия А

Только один клуб проявил конкретный интерес к Кьезе

10 Августа 2024 • 07:01 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
17.08 19:30

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза вынужден искать себе новый клуб.

«Бьянконери» выставили 26-летнего игрока на трансфер, поскольку на него не рассчитывает новый главный тренер команды Тьяго Мотта. Слухи связывали итальянца с огромным множеством клубов из разных стран, однако конкретный интерес к нему проявила только «Рома», докладывает инсайдер Николо Скира. «Милан» также связывался с агентом Кьезы, но переговоры не получили развития, а «Интер» продолжает выжидать «в тени».

В конце июля сообщалось о возможном переходе Федерико Кьезы в «Тоттенхэм» или «Арсенал». Эти сведения не нашли подтверждения.

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