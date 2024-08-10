Только один клуб проявил конкретный интерес к Кьезе

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза вынужден искать себе новый клуб.

«Бьянконери» выставили 26-летнего игрока на трансфер, поскольку на него не рассчитывает новый главный тренер команды Тьяго Мотта. Слухи связывали итальянца с огромным множеством клубов из разных стран, однако конкретный интерес к нему проявила только «Рома», докладывает инсайдер Николо Скира. «Милан» также связывался с агентом Кьезы, но переговоры не получили развития, а «Интер» продолжает выжидать «в тени».

В конце июля сообщалось о возможном переходе Федерико Кьезы в «Тоттенхэм» или «Арсенал». Эти сведения не нашли подтверждения.