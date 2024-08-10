«Ювентусу» предложили экс-игрока «Атлетико»

Бывший центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо продолжает искать новый клуб.

Испанец долгое время считался трансферной целью миланского «Интера», однако «нерадзурри» в итоге решили отказаться от сделки. Как утверждает журналист Николо Скира, недавно услуги Эрмосо были предложены другому клубу Серии А – «Ювентусу». Представители «старой синьоры» рассмотрят эту возможность и дадут ответ в ближайшие дни.

Марио Эрмосо выступал за «Атлетико» с 2019 года, а нынешним летом стал свободным агентом. На счету 29-летнего футболиста 174 матча за «матрасников» во всех турнирах.

Интерес к игроку также проявляет английский «Манчестер Юнайтед».