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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович рассказал, зачем «Милану» Мората

10 Августа 2024 • 02:59 Комментировать

Свежеиспечённый чемпион Европы, Альваро Мората, подписал контракт с итальянским «Миланом», чем очень порадовал Златана Ибрагимовича. Тот пояснил, зачем клубу нужен Мората.

- Я хорошо знаю, как бывший игрок, что хороший футболист должен проявлять себя не только на поле, но и вне поля. Должен быть баланс, и у Мораты он есть. Не сомневаюсь, что он оптимально впишется в команду. Его ждут все. Всем хочется поскорее узнать его и поработать с ним. Мората знает ДНК «Милана», и у него амбициозные планы, - цитирует слова бывшего нападающего pianetamialn.it.

Новый сезон Серии А начнётся 17 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Альваро Мората ещё теги
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