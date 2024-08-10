​Ибрагимович рассказал, зачем «Милану» Мората

Свежеиспечённый чемпион Европы, Альваро Мората, подписал контракт с итальянским «Миланом», чем очень порадовал Златана Ибрагимовича. Тот пояснил, зачем клубу нужен Мората.

- Я хорошо знаю, как бывший игрок, что хороший футболист должен проявлять себя не только на поле, но и вне поля. Должен быть баланс, и у Мораты он есть. Не сомневаюсь, что он оптимально впишется в команду. Его ждут все. Всем хочется поскорее узнать его и поработать с ним. Мората знает ДНК «Милана», и у него амбициозные планы, - цитирует слова бывшего нападающего pianetamialn.it.

Новый сезон Серии А начнётся 17 августа.