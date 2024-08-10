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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» планирует усилить ещё три позиции этим летом

10 Августа 2024 • 02:27 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Туринский «Ювентус» запланировал ряд усилений на оставшиеся дни летнего трансферного окна.

Состав команды Тьяго Мотты уже пополнили полузащитники Дуглас Луис и Кефрен Тюрам, а также левый защитник Хуан Кабаль и голкипер Микеле ди Грегорио. По сведениям инсайдера Николо Скиры, на этом «старая синьора» останавливаться не намерена: в приоритете у клуба подписание давней цели – хавбека «Аталанты» Тёна Копмейнерса, – также боссы «бьянконери» хотели бы привести двух новых вингеров. В заключение трансферной кампании итальянский гранд может пригласить центрального защитника – в этом случае речь идёт об аренде с возможностью выкупа.

19 августа «Ювентус» стартует в Серии А матчем против «Комо».

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