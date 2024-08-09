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Травма Зелиньски оказалась несерьёзной – он может помочь «Интеру» в первом туре

09 Августа 2024 • 22:47 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
17.08 19:30

Полузащитник миланского «Интера» Пётр Зелиньски близок к возвращению в строй после травмы.

30-летний футболист пропустил недавний товарищеский матч «нерадзурри» против «Аль-Иттихада» (0:2) из-за мышечных проблем. По данным Fcinter1908, восстановление Зелиньски проходит быстрее, чем планировалось, и уже скоро хавбек сможет выйти на поле. При удачных обстоятельствах поляк сможет принять участие в поединке первого тура Серии А против «Дженоа», который состоится 17 августа, а ко встрече с «Лечче» (24 августа) игрок практически точно успеет набрать оптимальные кондиции.

Пётр Зелиньски перебрался в «Интер» в текущее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее он на протяжении восьми лет выступал за «Наполи».

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